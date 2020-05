Im Herbst kommt Staffel zwei "The Mandalorian": Timothy Olyphant ist dabei

Timothy Olyphant (51, "Once Upon A Time... in Hollywood") taucht in der nächsten Staffel von "The Mandalorian" auf. Das berichtet "The Hollywood Reporter". Der Schauspieler, der zuletzt unter anderem in der Netflix-Show "Santa Clarita Diet" zu sehen war, soll demnach in Staffel zwei der "Star Wars"-Serie mitspielen. Welche Rolle er übernehmen werde, sei noch unklar.