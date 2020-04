Im Herbst geht es weiter "The Masked Singer": Mehr als 10 Millionen Zuschauer verfolgen Finale

Was für ein bombastischer Erfolg für ProSieben und "The Masked Singer": Beim gestrigen Finale, das das Faultier Tom Beck (42, "4B") für sich entscheiden konnte, schalteten laut Senderangaben unfassbare 10,37 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein. Eine Quote, die im deutschen Fernsehen für gewöhnlich nur von Platzhirschen wie dem "Tatort" und dem "Dschungelcamp" erreicht wird. Mehr als die Hälfte des gesamten TV-Publikums, um genau zu sein 54,2 Prozent, waren live dabei, als der Gewinner die Maske vom Kopf nahm. Im Schnitt sahen 36,9 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die entscheidende gestrige Folge an.