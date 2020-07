Lilly Krug (19), die Tochter von Schauspielerin Veronica Ferres (55, "Das Superweib"), tritt immer mehr in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter. Am kommenden Donnerstag ist sie zum ersten Mal im deutschen TV in der ZDF-Serie "Die Gipfelstürmer" um 20:15 Uhr zu sehen; im Herbst wird es dann ernst für sie.