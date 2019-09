Im Haus seiner Mutter Wyatt Russell und Meredith Hagner: Hochzeit in Aspen

Acht Monate nach der Verlobung hat sich das Schauspielerpaar Wyatt Russell (33, "22 Jump Street") und Meredith Hagner (32, "As the World Turns") nun das Jawort gegeben. Wie das US-Magazin "People" meldet, feierten die beiden ihre Hochzeit im Haus seiner Mutter, Hollywood-Star Goldie Hawn (73, "Der Club der Teufelinnen"), in der Kleinstadt Aspen in den Rocky Mountains im US-Bundesstaat Colorado.