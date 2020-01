Die Australian Open sind in vollem Gange: Und Deutschlands große Hoffnung für das Turnier - Alexander Zverev (22) - konnte bereits drei Matches für sich entscheiden. Jetzt kündigte der junge Tennisprofi an, dass er nach jedem gewonnenen Match 10.000 australische Dollar spenden will. Und sollte er das Turnier gewinnen, dann sogar das gesamte Preisgeld von über 4 Millionen australischen Dollar - etwa 2,5 Millionen Euro. Hintergrund sind die verheerenden Buschbrände in Australien.