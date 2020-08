Im Gespräch mit Tochter und Mutter In diesem Alter hat sich Gwyneth Paltrow am schönsten gefühlt

Apple fragte ihre Mutter: "In welchem Alter hast du dich am schönsten gefühlt?" Nach einigen Überlegungen legt sich Gwyneth auf ihre späten Dreißiger fest. Und erzählt, dass auch sie das Altern nur schwer akzeptieren kann. "Es ist definitiv ein Prozess und ich denke, wenn du siehst, wie sich dein Gesicht verändert, fühlst du dich nicht unbedingt am besten. Aber die Ironie ist, dass es die Zeit in deinem Leben ist, in der du dich wirklich magst und dich selbst liebst. Also fühlst du dich von innen heraus schön."