Im fünften Monat schwanger "Alles was zählt"-Star Ania Niedieck wird zum zweiten Mal Mama

Niedieck ist bereits im fünften Monat schwanger. Ob es ein Junge oder Mädchen werde, wisse sie noch nicht. "Die Ärzte sind sich noch nicht so sicher. Da muss ich mich noch ein bisschen in Geduld üben. Aber bei Charlotte hat es auch so lange gedauert. Da habe ich das auch erst relativ spät erfahren", so die 35-Jährige.