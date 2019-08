Im Free-TV, auf Netflix und Co. "The Big Bang Theory" und mehr: Die Serien-Highlights im September

Amazon Prime Video

Den deutschen Comedian Chris Tall (28) können Fans ab 27. September streamen. In den sechs Folgen des deutschen Amazon Originals "Chris Tall Presents..." stellt er bisher unveröffentlichte Stand-up-Nummern vor und hat befreundete Comedians zu Gast, wie Ingmar Stadelmann, Osan Yaran, Simon Pearce, Thorsten Bär, Masud Akbarzadeh und Tutty Tran.

Ebenfalls ab 27. September ist "Das Musical Finale" von "Transparent" verfügbar. Es gibt ein Wiedersehen mit den Pfeffermans, die nach dem Tod von Maura zusammenkommen, um gemeinsam zu trauern und das Leben zu feiern. Unterstützung bekommt die Familie von Fein (Kathryn Hahn) und Barb (Tig Notaro).

Netflix

Bei Netflix ist ab 6. September die zweite Staffel der spanischen Serie "Élite" verfügbar. In Staffel eins hat der Mord an einer Schülerin alles überschattet, nun verschwindet eine weitere Person. Außerdem verschieben sich Allianzen, neue Freunde stoßen hinzu und dunkle Geheimnisse geraten außer Kontrolle. "Am Ende kommt doch immer die Wahrheit ans Licht, oder?", orakelt jemand im Trailer.

Ebenfalls ab 6. September verfügbar: "The Spy" mit Sacha Baron Cohen (47). Der "Brüno"-Star stellt in der Dramaserie seine schauspielerische Wandelbarkeit unter Beweis. Es geht um die wahre Geschichte von Eli Cohen (1924-1965), dem berüchtigsten Spion Israels, der sich in den 1960ern in die syrische Regierung einschleuste.

Ab 13. September jagen Toni Collette (46, "Muriels Hochzeit") und Merritt Wever (39, "Willkommen in Marwen") in "Unbelievable" einen Vergewaltiger, der im ganzen Land seine Opfer quält. Eine Teenagerin spielt etwa Kaitlyn Dever (22), die ab 14. November noch in "Booksmart", dem Regiedebüt von Olivia Wilde (35, "Dr. House"), in den deutschen Kinos zu sehen sein wird.

Ab 27. September ist "Skylines" verfügbar, das vierte deutsche Netflix Original. In der sechsteiligen Serie wird der Hip-Hop-Produzent Jinn (Edin Hasanovic) in das organisierte Verbrechen verwickelt. Er muss sich zwischen Karriere, Freundschaft und Familie entscheiden als die Welten der Musik, der Finanzen und der organisierten Kriminalität aufeinanderprallen. Richy Müller, Murathan Muslu, Peri Baumeister, Erdal Yildiz und Anna Herrmann sind auch mit von der Partie.

Zudem ab 27. September verfügbar: "The Politician" von Ryan Murphy (53, "American Horror Story"). Payton Hobart (Ben Platt) weiß seit Kindheitstagen, dass er eines Tages Präsident der Vereinigten Staaten werden will. Auf dem Weg dorthin muss er die wohl größte Hürde seines Lebens meistern: die Highschool. Denn seine Mitschüler sind skrupellos und testen seine Moralvorstellungen. In der Mischung aus Comedy und Satire ist auch Oscargewinnerin Gwyneth Paltrow (46, "Shakespeare in Love") zu sehen.

Pay-TV und mehr

Ab dem 5. September startet die dritte Staffel der preisgekrönten Serie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" exklusiv bei MagentaTV. In den neuen Folgen befindet sich June alias Desfred (Elisabeth Moss) erneut in Gileads dystopischem Regime. Am Ende von Staffel zwei hatte sie sich dazu entschieden, nicht mit ihrem Baby nach Kanada zu fliehen. Kann sie vor Ort einen Kampf gegen das Regime führen? Ihre Chancen stehen mehr als schlecht...

Schauspielerin Julianna Margulies (53, "Good Wife") kehrt mit einer neuen Serie ins TV zurück. "The Hot Zone" basiert auf realen Geschehnissen und handelt davon, wie die USA im Jahr 1989 knapp einem Ebola-Ausbruch entgangen ist. Die sechs Episoden gibt es ab 16. September immer montags um 21 Uhr auf National Geographic und auf Abruf mit Sky Q und auf Sky Ticket zu sehen.

In "The Loudest Voice" wird Oscarpreisträger Russell Crowe (55, "Gladiator") zum berüchtigten Fox-News-Gründer Roger Ailes (1940-2017). Der machte Fox News zu einem mächtigen Sender in den USA, benutzte das Fernsehen als Waffe, verhalf Donald Trump (73) an die Macht und wurde des sexuellen Missbrauchs beschuldigt - was seinen Rücktritt zur Folge hatte. Die sieben Folgen laufen ab 16. September immer montags, um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD, eine Episode pro Woche, sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf.