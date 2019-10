Im Free-TV, auf Netflix und Co. "Riverdale" und mehr: Die Serien-Highlights im Oktober

Die zweite Staffel von "Pose", gerade erst mit dem historischen Emmy-Sieg von Hauptdarsteller Billy Porter (50) ausgezeichnet, ist ab 30. Oktober verfügbar. Man schreibt das Jahr 1990, die AIDS-Krise wütet und die Ballroom-Szene ist im Mainstream angekommen. Für Blanca (MJ Rodriguez) und House Evangelista steht viel auf dem Spiel.

Amazon Prime Video

In der Anthologie-Serie "Modern Love" dreht sich alles um die komplizierten und schönen Formen der Liebe. In den acht halbstündigen Episoden des Amazon Original, die ab 18. Oktober verfügbar sind, sind unter anderem Oscar-Gewinnerin Anne Hathaway ("Der Teufel trägt Prada"), Tina Fey ("30 Rock"), Andy Garcia ("Ocean's Eleven"), Julia Garner ("Ozark") und John Slattery ("Mad Men") zu sehen.

Das Amazon Original "The Purge - Die Säuberung" erforscht in der zweiten Staffel, wie eine Säuberungsnacht das Leben von vier miteinander verbundenen Charakteren im Laufe des darauffolgenden Jahres beeinflusst und wie alles zwangsläufig auf eine nächste Säuberung hinausläuft. Ab 18. Oktober erscheinen wöchentlich neue Episoden.

Free-TV

Bei den Emmys wurde "Game of Thrones" im September ein letztes Mal als "Beste Dramaserie" ausgezeichnet. Die finale achte Staffel kommt nun ins deutsche Free-TV. Wer stirbt? Wer überlebt? Und wer sitzt am Ende auf dem Eisernen Thron? Am Samstag, 12. Oktober, zeigt RTLZWEI die ersten drei Folgen ab 20:15 Uhr. Die Episoden vier und fünf werden am Samstag, 19. Oktober, ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Das große Finale und die Doku "The Last Watch, folgen dann am Samstag, 26. Oktober, ab 20:15 Uhr.

Die zweite Staffel "From Dusk Till Dawn" kommt ebenfalls ins deutsche Free-TV. Was passiert nach den Ereignissen im "Titty Twister"? Die neuen Folgen sollen blutiger, brutaler, skurriler und krasser sein. NITRO zeigt "From Dusk Till Dawn - Die Serie" am Dienstag, 29. Oktober, ab 22:25 Uhr und Mittwoch, 30. Oktober, ab 22:00 Uhr in jeweils fünf Folgen hintereinander.

Pay-TV

Die Zombies sind zurück! Im Finale der neunten Staffel von "The Walking Dead" kündigte Whisperer-Anführerin Alpha (Samantha Morton) gegenüber Beta (Ryan Hurst) an, dass sie sich auf das vorbereiten müsse, was noch kommen werde. Nun geht es weiter. Ab 7. Oktober startet Staffel zehn von "The Walking Dead" hierzulande, jede Woche gibt es eine neue Folge. Die Episoden sind immer montags um 21 Uhr auf Fox HD zu sehen sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

In der Teenager-Dramaserie "Euphoria" geht es schonungslos um Sex- und Drogeneskapaden an einer amerikanischen Highschool. Kein Tabuthema wird ausgelassen: Drogensucht, Pornografie, Mobbing, sexueller Missbrauch, Depression und Selbstverletzung werden thematisiert. In der Hauptrolle brilliert Ex-Disney-Star Zendaya (23, "Spider-Man: Far From Home"). Die acht Episoden sind ab 16. Oktober immer mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Mit Herrscherinnen kennt sie sich aus. Helen Mirren (74) wurde für ihre Performance in "Die Queen" mit dem Oscar ausgezeichnet. In der Sky- und HBO-Gemeinschaftsproduktion "Catherine the Great" schlüpft sie in die Rolle von Katharina der Großen. Die Serie behandelt die späteren Jahre ihrer Regentschaft, die von Skandalen, Intrigen und Konflikten sowie ihrer leidenschaftlichen Beziehung zu Gregor Alexandrowitsch Potemkin (Jason Clarke) geprägt war. Alle vier Folgen sind ab 24. Oktober 2019 auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar sowie linear am 24. Oktober 2019 und 31. Oktober in Doppelfolgen ab jeweils 20:15 Uhr auf Sky Atlantic HD.