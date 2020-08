Im Frankreich-Urlaub Ohne Mundschutz zu Ikea? Joan Collins sorgt für Ärger

Trotz der Umstände genießt Collins die Zeit an der Côte d'Azur mit ihrem Ehemann Percy und ihrer jüngsten Tochter. Während des Corona-Lockdowns hätte sie drei Monate in ihrer Wohnung in London-Knightsbridge verbringen müssen. Über den Start in den Urlaub sagte sie: "Ich hatte das Gefühl, aus einem Gefängnis zu fliehen!"