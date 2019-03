Im Fokus der Öffentlichkeit Michelle Obama: So wuchsen ihre Töchter im Weißen Haus auf

Familie Obama lebte vom 20. Januar 2009 bis zum 20. Januar 2017 im Weißen Haus in Washington, D.C. Bis heute wohnen sie in der Stadt und bleiben dort erst einmal bis die jüngere Tochter Sasha die Highschool 2019 beendet hat, wie Michelle Obama bereits kurz nach dem Auszug aus dem offiziellen Wohnsitz des US-Präsidenten und dem Umzug in ein fünf Millionen teures Anwesen in einer Rede erklärte. Dabei schloss die Mutter auch eine eigene Präsidentschaftskandidatur aus - ihren Töchtern zuliebe. "Ich würde es meinen Kindern nicht noch einmal antun."