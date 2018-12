Im Fluss ertrunken Sängerin Anca Pop mit 34 Jahren gestorben

Die rumänisch-kanadische Sängerin Anca Pop (34, "More than you know") ist bei einem Autounfall im Südwesten Rumäniens ums Leben gekommen. Taucher fanden ihre Leiche in der Nacht zu Montag in der Donau. Die Sängerin war zuvor mit ihrem Auto in den Fluss gestürzt, wie die britische "Daily Mail" unter Berufung auf rumänische Medien berichtet.