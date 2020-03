Im Ersten, bei RTL und auf ProSieben Coronavirus im TV: Neue Sondersendungen geplant

Runde mit Experten und Politikern

Das Erste plant für den heutigen 16. März 2020, um 20:15 Uhr, ein zweistündiges "hart aber fair extra" mit Moderator Frank Plasberg (62) über das Thema "Die Corona-Krise: Wo stehen wir? Was kommt noch?" Zu Beginn der Sendung wird eine 30-minütige Reportage gezeigt, die die derzeitige Situation in Deutschland und in seinen Nachbarländern beleuchten soll.