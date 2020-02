Im Duell mit Max Strohe "Kitchen Impossible": Tim Mälzer bricht erstmals Aufgabe ab

Das gab es in der beliebten Kochshow "Kitchen Impossible" (seit 2014) noch nie. In der Ausgabe am kommenden Sonntag (1.3., 20:15 Uhr, VOX) bricht Star-Koch Tim Mälzer (49) zum ersten Mal eine Aufgabe ab. In der schwarzen Box, die er auf dem Markt in Taschkent, Usbekistan, überreicht bekommt, liegen laut Sender "'Somsas' - kleine, mit Fleisch oder Gemüse gefüllte Teigtaschen". Doch die wollen Mälzer einfach nicht gelingen. Ausgewählt hat das Gericht sein Konkurrent Max Strohe (38).