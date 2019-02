Mehrere Fälle nach dem Muster

Mit einer ganz ähnlichen Masche gingen zwei Männer Anfang Februar ebenfalls in der Lassallestraße in der Fasanerie vor. Am 7. Februar gaben sie sich bei einer 86-Jährigen als Polizisten aus. Sie behaupteten, bei dem Opfer, sei eingebrochen worden. Sie müssten die Zimmer überprüfen.

Einen Tag zuvor war offenbar dasselbe Duo bei einer 88-Jährigen in Pasing aufgetaucht. Die Männer sprachen sie im Bereich der Varnhagenstraße an. Auch ihr tischten sie das Märchen vom angeblichen Einbruch auf. Hinweise an die Polizei unter Telefon: 089/29100.

