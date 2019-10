Im College-Bestechungsskandal Lori Loughlin droht "wesentlich höhere" Strafe als Felicity Huffman

Lori Loughlin (55, "Full House") droht im College-Bestechungsskandal ein höheres Strafmaß als Schauspielkollegin Felicity Huffman (56, "Desperate Housewives"). Das stellte nun der Rechtsanwalt Andrew Lelling in einem Interview klar. "Wenn sie verurteilt wird, würden wir wahrscheinlich eine höhere Strafe für sie verlangen als für Felicity Huffman", so Lelling. In welchem Rahmen man sich bewege, könne er aber noch nicht sagen.