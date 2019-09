Im britischen TV Motsi Mabuse: Umjubeltes Debüt bei "Strictly Come Dancing"

Am Samstag (7. September) flimmerte die erste Folge von "Strictly Come Dancing", der britischen Version von "Let's Dance", über die TV-Bildschirme in Großbritannien. Und die britischen Fans sind begeistert von der neuen Jurorin Motsi Mabuse (38). Sie legte eine heiße Tanzeinlage aufs Parkett, die die Zuschauer im Netz feiern.