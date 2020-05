Starnberger See - Zwar hat er voller Inbrunst sein Sankt Pauli bei Nacht "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins" besungen, doch gelebt hat der gebürtige Hamburger Sänger und Schauspieler Hans Albers mit seiner Partnerin Hansi Burg jahrzehntelang in einem zweigeschossigen Anwesen mit Park und Boots- und Badehaus am Starnberger See.