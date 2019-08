Tiere im Sealife brauchen täglich zwölf Kilogramm Nahrung

Weil er sich um die Kühlung kümmern muss, übergibt mich Karagöz an Barbara Altrichter. Sie ist die Küchenchefin für die Tiere. "Fast alles, was die Fische bekommen, könnten wir auch essen", versichert sie, als wir in der Küche mit den Tiefkühltruhen stehen. Zwölf Kilogramm Nahrung brauchen die Tiere im Sealife täglich. Wir füttern erst das Donau-Delta: Karpfen, Welse, Störe und Karauschen.

Ihr Speiseplan: Sardellen, Lachs und Erbsen. Erbsen? "Wenn die Fische zu dick sind, geben wir ihnen Erbsen. Dann werden sie wieder schlanker."

Karagöz ist zurück. Jetzt geht’s zu Oktopus Otto. Sobald sich der Deckel seines Kugelaquariums öffnet, schwebt er Richtung Oberfläche. "Otto ist frech und schlau – nicht das Messgerät ins Wasser halten!", sagt Karagöz noch rechtzeitig. "Otto lässt nie wieder los und zieht das Gerät ins Wasser." Karagöz wirft ihm ein Plastikrohr entgegen. Der Oktopus schnappt sich sofort das Rohrteil und umschlingt es mit seinen Armen. "Der braucht Entertainment", sagt Karagöz, "manchmal verstecken wir in den Rohrteilen Nahrung und er muss es dann herausholen."

Doktorfische haben vier scharfe Klingen an der Schwanzflosse

Barbara Altrichter nimmt mich wieder mit. Es ist Zeit, die Tiere im Ozeanbecken zu füttern. Hier schwimmen die großen Haie: Riffhaie, Ammenhaie, Teppichhaie, Bambushaie, Zebrahaie – und natürlich die Doktorfische. "Nicht die Hand ins Wasser halten", warnt mich Altrichter. Wegen der Haie? "Nein, wegen der Doktorfische. Sie haben an der Schwanzflosse bis zu vier scharfe Klingen."

Es ist Nachmittag. Mein letzter "Arbeitsakt" ist die Fütterung im runden Flachbecken. Karagöz gibt mir eine Wathose. Wir steigen in das oberschenkelhohe Wasser. Am Boden schweben Rochen. Karagöz mahnt: "Die Füße immer nah am Boden halten, damit du nicht auf eines der Tiere trittst." Ein eisiges Gefühl steigt von den Zehen langsam Richtung Knie. Ich bekomme eine Zange mit Lachs und halte sie in das Wasser. Die Katzenhaie tänzeln senkrecht an der Wasseroberfläche. Die etwa anderthalb Meter langen Artgenossen begrüßen mich mit einem deutlichen Stupser am Oberschenkel.

Wir schlurfen hinüber zu einem dicken Seil, das im Wasser treibt. Hier haben die Haie ihre Eier abgelegt und mit einem körpereigenen Faden festgewickelt. Karagöz hält das Seil hoch, ich schneide die Fäden durch. Karagöz hält die Eier in die Luft. "Sieht gut aus", sagt er einmal – oder "das hier ist kaputt. Da schlüpft kein Hai mehr." Die Guten kommen später in ein Isolationsbecken – und sollen schlüpfen.

Wir steigen aus dem Wasser. 20 Minuten standen wir bei den Rochen und Katzenhaien. So langsam hinterlässt der Tag Spuren. Es ist 15 Uhr. Der Körper wehrt sich. Den ganzen Tag auf den Beinen, der Lärm, das kalte Becken – das kostet Energie. Ich frage Karagöz, wann ich wirklich eine Hilfe wäre, bei all der Detailarbeit. Karagöz überlegt nicht lange: "Zwei Monate."

