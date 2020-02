Das Problem ist ein Toter, dessen Name in den Geschichtsbüchern zu finden ist – und in den Akten der "Nürnberger Prozesse": Alfred Jodl, Generaloberst, Hitlers Militärstratege, als Hauptkriegsverbrecher zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die Tatsache, dass seine Leiche gleich danach in einem Münchner Krematorium verbrannt und die Asche in einem Nebenarm der Isar gestreut wurde, spielt bei der Petition samt Vorgeschichte eine nicht ganz unerhebliche Rolle.