Im Badeort Balatonalmádi Philosophin Agnes Heller mit 90 Jahren gestorben

Agnes Heller wurde 1929 in Budapest geboren. Gemeinsam mit ihrer Mutter entging sie dem Holocaust nur knapp, ihr Vater und viele Verwandte kamen um. Sie wurde später Schülerin des ungarischen Philosophen Georg Lukács (1885-1971). 1977 ging sie als Professorin für Soziologie nach Melbourne. 1986 wurde sie Nachfolgerin von Hannah Arendt (1906-1975) auf deren Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York.