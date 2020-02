AZ: Herr Iyibas, Sie sind mit dem bestmöglichen Ergebnis – 32 von 32 Stimmen – zum Bürgermeisterkandidaten der CSU in Neufahrn gewählt worden. Was bedeutet dieses Ergebnis Ihnen persönlich?

OZAN IYIBAS: Es bedeutet mir sehr viel – vor allem nach den Geschehnissen in Wallerstein. Ich wusste zwar schon zuvor, dass es bei uns in Neufahrn keine solchen Vorbehalte gibt, trotzdem ist das Ergebnis für mich natürlich ein guter Wegbereiter für den Wahlkampf.