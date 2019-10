AZ: Herr Neureuther, erst mal Glückwunsch zum gelungenen Einstand als TV-Experte! Wie fühlt sich eine Kamerafahrt in Sölden an, so ganz ohne Konditionstraining vorab?

FELIX NEUREUTHER: Schlau war das nicht, mit meiner Erkältung da oben auf 3000 Metern auch noch eine Kamerafahrt zu machen. Ich war so was von platt! Von der Kraft her voll am Limit, auch ohne Erkältung. Du versuchst es dir einzuteilen, aber du bist es halt nicht mehr gewohnt. Und ich rutsche da ja nicht runter, sondern fahr da schon sehr sportlich. Ziel war ja auch, den Jungs oben Feedback zu geben, was den Lauf, den Schnee und die Präparation betrifft. Deswegen wollte ich das schon gescheit machen.

Wie hat sich Sölden diesmal, – sozusagen als Zivilist – angefühlt, nach all den Jahren als Rennläufer?

Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich ein wahnsinnig großer Fan des Skisports bin. Auch wenn ich verletzt war, habe ich jedes Rennen angeschaut. Es war natürlich schon ein kleines bisschen Wehmut dabei, weil es auch sehr viel Spaß machen würde, das Rennen noch selber zu fahren. Aber ich habe es ja akzeptiert, dass das einfach nicht mehr geht.

Waren Sie wieder im selben Hotel, in der "Sonne"?

Nein, anderes Hotel. Das war das Komischste, nicht mehr im gewohnten Haus zu sein. Aber ich war jeden Abend im Mannschaftshotel.