AZ: Herr Winkler, der TSV 1860 tritt am Sonntag (13 Uhr) beim SV Meppen an. Welche Erinnerungen haben Sie denn an die letzte sportliche Reise der Sechzger ins Städtchen an der niederländischen Grenze?

BERNHARD WINKLER: Sehr, sehr gute. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Wir haben Meppen mit 1:0 geschlagen. Das war ein toller Tag für mich, für die Mannschaft, für den ganzen Verein – und eine Riesen-Sensation, dass wir damit den Durchmarsch in die Bundesliga gepackt haben.