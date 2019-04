Pemba/Mosambik - Nach den gigantischen Überschwemmungen in Mosambik bedroht jetzt der Hunger die Menschen. Innerhalb von einem Monat haben zwei Zyklone gewütet, "Idai" vor einem Monat, "Kenneth" am Wochenende. Helfer warnen nun vor einer weiteren Katastrophe in einem der ärmsten Länder der Erde. "Vier von fünf Häusern, die wir gesehen haben, sind zerstört", sagt Adrian Roth. Der Allgemeinmediziner aus Mittenwald war als freiwilliger Helfer zwei Wochen in Ostafrika. Not und Elend hat der 49-Jährige schon viel gesehen. Er half 2010 nach der Erdbebenkatastrophe auf Haiti, 2015 war er als Helfer nach einem schweren Beben in Nepal.