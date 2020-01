Im Anzug zu den Schweinen Joaquin Phoenix: Nach den SAG Awards ab auf den Schlachthof

Bei der Aktion der Organisation "Los Angeles Animal Save" versorgten die Demonstranten Schweine, die in einem Lkw zum Schlachthof transportiert wurden, per Flaschen und Sprühkanistern mit Wasser. Auch der frischgebackene Preisträger Joaquin Phoenix, noch in seinem schwarzen Anzug gekleidet, nahm einen Kanister in die Hand und zeigte seine Anteilnahme an dem Schicksal der Tiere. Die Vloggerin Jane Velez-Mitchell fragte den Hollywood-Star noch vor Ort, warum er sich an der Aktion beteilige: "Viele Menschen wissen nichts über die Folter und Morde in der Fleisch- und Milchindustrie. Ich weiß es aber, also muss ich hier sein."