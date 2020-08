Im Alter von nur 42 Jahren Kulttrucker Andreas Schubert überraschend verstorben

Zuvor berichtete bereits das Nachrichtenportal "Boost your City" über den Todesfall. Demnach hätten seine Kollegen erklärt, dass Schubert an einem Herzinfarkt verstorben sei. Schubert lebte am bayerischen Tegernsee südlich von München und war seit 2012 einer der Hauptdarsteller in der beliebten Doku-Serie des Männersenders DMAX.