Im Alter von 92 Jahren Schauspielerin und Autorin Barbara Rütting ist gestorben

Rütting wuchs in Brandenburg im Landkreis Teltow auf. Später arbeitete sie unter anderem als Fremdsprachenkorrespondentin in Kopenhagen. 1952 debütierte sie als Schauspielerin in Theater und Film und spielte bis 1984 in 45 Kino- und Fernsehfilmen mit. Rütting war unter anderem in "Die letzte Brücke" (1953), "Die Geierwally" (1956) und "Stadt ohne Mitleid" (1961) zu sehen. In den Achtzigern widmete sie sich verstärkt ihrem politischen Engagement sowie dem Umwelt- und Tierschutz und trat 1982 bei den Grünen ein.