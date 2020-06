Im Alter von 92 Jahren Jean Kennedy Smith: Letzte Schwester von John F. Kennedy gestorben

Jean Kennedy Smith wurde am 20. Februar 1928 in Boston, Massachusetts geboren. Sie war das achte der neun Kinder von Rose (1890-1995) und Joseph Kennedy (1888-1969) und die jüngste Schwester von John F. Kennedy, der 1963 als damaliger US-Präsident ermordet wurde. Kennedy Smith galt in der berühmten Familie als scheues Mitglied und mied zumeist die Öffentlichkeit. Nach ihrer Heirat zog sie 1956 nach New York City, ihr Ehemann starb 1990. Sie hinterlassen vier gemeinsame Kinder.