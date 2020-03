Im Alter von 92 Jahren Hollywood-Legende Stuart Whitman ist gestorben

Whitman spielte in über 150 Produktionen mit. Bekanntheit erlangte er in den 60er- und 70er-Jahren vor allem durch seine Auftritte in Western. 1961 spielte er unter anderem in "Die Comancheros" neben John Wayne (1907-1979). Im selben Jahr übernahm er im Drama "Gebrandmarkt" die Hauptrolle und wurde dafür mit einer Oscar-Nominierung belohnt. 1998 wurde Whitman mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Seinen letzten Auftritt hatte er im Jahr 2000 im TV-Film "The President's Man". Er war dreimal verheiratet, mit seiner dritten Ehefrau trat er 1993 vor den Traualtar. Aus den vorangegangenen Ehen gingen fünf Kinder hervor.