Im Alter von 91 Jahren US-Schauspieler Orson Bean von Auto überfahren

Neben seiner Rolle in "Desperate Houswives" war Bean auch in anderen bekannten Serien wie "How I Met Your Mother", "Modern Family" oder auch in "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" zu sehen. Seinen letzten Auftritt in einem Kinofilm hatte er erst im Jahre 2018 in "The Equalizer 2" an der Seite von Denzel Washington (65).