Im Alter von 87 Jahren gestorben "Scooby Doo"-Miterfinder Joe Ruby ist tot

Er erweckte die Figur "Scooby Doo" mit zum Leben und brachte so zahlreiche Kinderaugen zum Strahlen. Der Trickfilmzeichner Joe Ruby ist am vergangenen Mittwoch (26. August) im Alter von 87 Jahren gestorben. Wie das US-Magazin "Deadline" berichtet, starb der Miterfinder der beliebten US-amerikanischen Zeichentrickserie "Scooby Doo" in Westlake Village in Kalifornien, nachdem er jahrelang mit gesundheitlichen Problemen zu hatte. Ruby startete seine Karriere bei Walt Disney Productions. Später war er Herausgeber und Produzent bei Hanna-Barbera Productions, wo er Ende der 60er Jahre gemeinsam mit Ken Spears (82) die Geschichten rund um die gepunktete Dogge entwarf.