Im Alter von 86 Jahren Jazz-Star Manu Dibango stirbt an den Folgen seiner Corona-Erkrankung

Das Coronavirus fordert erste prominente Todesopfer: Jazz-Musiker Manu Dibango (1933-2020, "Sun Explosion") ist im Alter von 86 Jahren an den Folgen seiner Covid-19-Erkrankung verstorben. Wie übereinstimmend französische Medien berichten, erlag er dem Virus offenbar am Dienstagmorgen in einem französischen Krankenhaus.