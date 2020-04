Im Alter von 85 Jahren Western-Star James Drury ist tot

Der Stern von Drury ging aber bereits in den 50er-Jahren auf, als er in zahlreichen Hollywood-Produktionen zu sehen war. In "Love Me Tender - Pulverdampf und heiße Lieder" sogar an der Seite von Elvis Presley (1935-1977). Bereits früh kehrte er der Schauspielerei den Rücken zu und war seit den 70er-Jahren nur noch ganz vereinzelt in Produktionen zu sehen, 1993 unter anderem für drei Folgen in der Kultserie "Walker, Texas Ranger" mit Chuck Norris (80).