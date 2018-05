Im Alter von 85 Jahren US-Schriftsteller Philip Roth ist tot

Der US-amerikanische Schauspieler Philip Roth ist im Alter von 85 Jahren an Herzversagen verstorben. Das berichtete zunächst die "New York Times" unter Berufung auf einen engen Freund des ewigen Anwärters auf einen Literaturnobelpreis. Mittlerweile bestätigte auch sein Biograf Blake Bailey die Meldung via Twitter. Dort heißt es, Roth sei im Kreise von seinen engsten Freunden gestorben.