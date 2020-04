Im Alter von 84 Jahren Abenteurer und Autor Rüdiger Nehberg ist gestorben

Ab 1951 begann Nehberg mit Radtouren um die halbe Welt, seit den 60er-Jahren befasste er sich mit Überlebenstraining und Survival-Praktiken. 1965 wurde er trotzdem sesshaft und arbeitete 25 Jahre als selbstständiger Konditor in Hamburg. 1981 machte er mit einem "Deutschlandmarsch" von Hamburg nach Oberstdorf (rund 1000 Kilometer) auf sich aufmerksam. Die 23-tägige Aktion wurde vom ZDF in einer Doku begleitet. Seine Unternehmungen in ferne Länder nutzte er auch, um auf gesellschaftliche Probleme wie die weibliche Genitalverstümmelung aufmerksam zu machen. Dazu gründete er 2000 die Menschenrechtsorganisation "Target". Seine Abenteuer machte Nehberg auch zum Thema zahlreicher Bücher. Am 6. April erscheint seine Autobiografie "Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen: Ein abenteuerliches Leben".