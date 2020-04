Im Alter von 81 Jahren Schauspieler und "Tatort"-Star Ernst-Georg Schwill ist tot

Ur-Berliner Schwill wurde als 14-Jähriger für den Krimi "Alarm im Zirkus" (1954) der Deutschen Film AG (DEFA) mit Sitz in der DDR entdeckt. Statt wie geplant als Autoschlosser zu arbeiten, konzentrierte er sich fortan auf seine Schauspielkarriere. 1960 schloss er sein Schauspielstudium an der Deutschen Hochschule für Filmkunst in Babelsberg ab. Es folgten Rollen in "Sie nannten mich Amigo" (1959) oder "Fünf Patronenhülsen" (1960). Nach einem Theaterengagement war Schwill in den 70er- und 80er-Jahren wieder in kleineren Rollen im TV zu sehen, darunter "Die Stunde der Töchter" (1981).