Im Alter von 81 Jahren Er spielte Bossk in "Star Wars": Schauspieler Alan Harris gestorben

In einem Statement seiner Künstleragentur heißt es laut "The Sun", Harris habe in seiner 30-jährigen Karriere für Produktionen wie "Flash Gordon", "Superman" oder "Doctor Who" gearbeitet. "Er hat an allen drei Original-'Star Wars'-Filmen mitgewirkt, wobei seine bedeutendste Rolle die des Kopfgeldjägers Bossk war, der in 'Das Imperium schlägt zurück' beauftragt wurde, den Millennium Falken aufzuspüren."