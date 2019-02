Im Alter von 81 Jahren Schlagersänger Gus Backus gestorben

Ein Leben zwischen Amerika und Deutschland

1973 kehrte Backus Deutschland den Rücken und lebte wieder in den USA, wo er unter anderem auf texanischen Ölfeldern arbeitete. In Deutschland galt er zeitweise als verschollen und sogar totgeglaubt. In den 1980er Jahren entschied sich Backus für die Rückkehr nach Deutschland und lebte zuletzt in Germering bei München. Er hinterlässt vier Kinder und seine Ehefrau Heidelore Backus.