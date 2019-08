Im Alter von 79 Jahren Peter Fonda: Der "Easy Rider"-Star ist gestorben

Für seine Rolle in "Ulee's Gold" (1997) wurde er als "Bester Hauptdarsteller" für den Oscar und den Golden Globe nominiert. Letzteren gewann er auch. Weitere bekannte Projekte waren der TV-Film "The Passion of Ayn Rand" (1999), für den er ebenfalls mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde, und "Born to be Wild - Saumäßig unterwegs" (2007). Zuletzt stand er 2018 für die Tragikomödie "Boundaries" vor der Kamera. 2003 bekam er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.