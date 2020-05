Im Alter von 77 Jahren Hollywood-Bösewicht Anthony James ist tot

Einer der bekanntesten Bösewichte Hollywoods ist tot: Wie aus einer offiziellen Todesanzeige im Netz hervorgeht, starb der Schauspieler Anthony James am vergangenen Dienstag im Alter von 77 Jahren an einer Krebserkrankung. James spielte unter anderem in den Oscar-prämierten Filmen "In der Hitze der Nacht" (1967) und "Erbarmungslos" (1992).