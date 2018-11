Im Alter von 77 Jahren Der Kult-Regisseur Bernardo Bertolucci ist tot

Zuletzt ging der Name Bernardo Bertolucci 2016 groß durch die Presse. Damals kochte erneut die Geschichte in den Medien hoch, wonach die Vergewaltigungsszene zwischen Marlon Brando (1924-2004) und Maria Schneider (1952-2011) in dem Drama "Der letzte Tango in Paris" echt gewesen sei. Bertolucci veröffentlichte daraufhin ein langes Statement in dem er unter anderem von einem "lächerlichen Missverständnis" sprach.