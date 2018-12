Im Alter von 74 Jahren gestorben Clint Eastwood trauert um seine Ex-Partnerin Sondra Locke

In den 70er-Jahren lernte sie ihren späteren Lebensgefährten Eastwood kennen, mit dem sie in mehreren Filmen gemeinsam vor der Kamera stand, unter anderem in "Dirty Harry kommt zurück" (1983) oder "Der Mann, der niemals aufgibt" (1977). Nach der Trennung in den 90er-Jahren verklagte sie Eastwood auf Unterhaltszahlungen. Man einigte sich jedoch außergerichtlich. 2017 hatte sie in dem romantischen Drama "Ray Meets Helen" ihre letzte Rolle an der Seite von Keith Carradine (69).