Im Alter von 71 Jahren Donald Trumps Bruder Robert ist tot

Robert Trump war das jüngste Mitglied unter den Trump-Geschwistern, zu denen neben Donald Trump auch Maryanne Trump Barry (83), Fred Trump Jr. (1938-1981) und Elizabeth Trump Grau (78) gehören. Er war früher als Manager in der Unternehmensgruppe seines Bruders tätig. Zuletzt war Robert Trump in den Medien, weil er versucht hatte, das Erscheinen eines Enthüllungsbuches über seine Familie zu verhindern. Mary Trump, die Nichte von Robert und Donald Trump, durfte "Too Much and Never Enough" Mitte Juli dennoch veröffentlichen. Am 26. August wäre Robert Trump 72 Jahre alt geworden.