Im Alter von 70 Jahren Eddie Money: "Baby Hold On"-Sänger ist gestorben

"Wir können uns eine Welt ohne ihn nicht vorstellen"

Die Familie verabschiede sich "schweren Herzens von unserem geliebten Ehemann und Vater. Wir können uns eine Welt ohne ihn nicht vorstellen", heißt es in dem Statement. Die Angehörigen seien dankbar, dass "er durch seine Musik für alle Zeiten weiterlebe." Money erlangte durch Songs wie "Baby Hold On", "Two Tickets To Paradise", "Shakin'" oder "Take Me Home Tonight" vor allem in den 1980er-Jahren Bekanntheit. Der Sänger und Saxofonist veröffentlichte insgesamt elf Alben.