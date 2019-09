Im Alter von 66 Jahren Edo Zanki: Der Musiker und Produzent ist tot

Der Komponist, Musiker und Produzent Edo Zanki (1952-2019) ist tot. Er verstarb nach Angaben seines Managements am Sonntag nach einer kurzen und schweren Krankheit. "Wir verlieren einen Pionier und Wegbereiter deutscher Pop- und Soulmusik, einen international gefragten Produzenten und Songschreiber, sowie einen liebevollen, charismatischen und neugierigen Menschen", heißt es in einem Statement auf Zankis Webseite. "Seine unverwechselbare Stimme wird fehlen, in der Musik und im Leben. Gute Reise, Edo."