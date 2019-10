Im Alter von 40 Jahren Durch Sterbehilfe: Paralympics-Siegerin Marieke Vervoort ist tot

Mit 14 Jahren erhielt Vervoort die Diagnose einer fortschreitenden, mit Schmerzen verbundenen Muskelerkrankung. Seit 2000, ihrem 21. Lebensjahr, saß sie im Rollstuhl. National und international machte sie sich als Handbikerin einen Namen. Zu ihren größten Erfolgen zählten das Paralympische Gold über 100 Meter in London 2012 sowie die Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 über 400 Meter. Auch den Siegerrang beim Para-Wettbewerb des Ironman Hawaii konnte sie in den Jahren 2006 und 2007 ihr Eigen nennen.