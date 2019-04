Im Alter von 34 Jahren Carl Jakob Haupt: Ex-Mann von Bonnie Strange ist gestorben

Der Blogger Carl Jakob Haupt, der Ex-Mann von Model Bonnie Strange (32), ist im Alter von nur 34 Jahren an einem Krebsleiden verstorben. Das bestätigte seine neue Frau, das Model Giannina Haupt (25), via Instagram-Post. Ihr Ehemann sei bereits am Karfreitag friedlich in ihren Armen eingeschlafen. Er habe sich nach "Wochen des Kampfes gegen den Krebs" so verabschiedet, wie er sich das gewünscht habe.