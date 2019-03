Im Alter von 26 Jahren Stephanie von Pfuel: Ihr Sohn Karl stirbt nach Verkehrsunfall

Der Unfall hatte sich am frühen Mittwochabend vergangener Woche auf der Chausseestraße in Berlin Mitte ereignet, wie aus einer Polizeimeldung vom 21. März hervorgeht. In dem Unfallbericht wurde der Name des verletzten Fußgängers zunächst nicht genannt. Christoph Walter, ein Sprecher der Familie von Stephanie von Pfuel, bestätigte jedoch am Dienstag dem "Alt-Neuöttinger Anzeiger", dass es sich um Karl Bagusat handelt.