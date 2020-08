Im Alter von 14 Jahren Das erste Modellfoto von Kate Moss ist aufgetaucht

Das Bild zeigt den Teenie Moss im knappen, schwarzen Dress in High Heels und mit Lockenwicklern im Haar. Sie sitzt in einem glamourös eingerichteten Schlafzimmer am Schminktisch und mit Telefonhörer - damals noch ein analoges Gerät - am Ohr. Das Thema des Shootings war "Der Morgen nach der Nacht zuvor".